Ülkemizde ekonomik kriz ortamları yaşanırken deniz çiftçilerine av yasağı gelirken bakanlık çok geçmeden açıklamalarda bulundu. Denizlerce av yasağı sonrasında avcılık yapan balıkçı gemileri için 15 Nisan önemine vurgu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı av yasağına ilişkin detaylar... Av yasaklarının devamında yasak gelen ürünlerde ki artışlar dikkatleri çekti. Yasakla beraber zam haberleri peş peşe gelirken vatandaş tedirgin olmaya başladı. 2022-2023 balıkçılık sezonu üzerinde palamut avcılığı bakımından verimli geçerken, son dönemlerde en fazla palamut avları talep gördü. Şubat tarihiyle beraber çalışmalarda avlanan hamsilerde yasal avlanabilir boy uzunluğu altında kalındığında düşük verimli olduğuna dair tespitler yapıldı. Bununla beraber sivil toplum kuruluşlarının görüşleriyle 21 Şubat itibariyle Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında hamsi avcılığı durduruldu.
YAŞAM
14 Nisan 2023 - 17:30
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni kararı açıkladı! Büyük zamma hazır olun: Fiyatlar patlayacak! O tarihten sonra...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan duyurular üzerine zam haberleri gelirken 15 Nisan itibariyle geçerli olacak önemli karar alındı. Türkiye'de o alan üzerinde yasaklar gelirken fiyatlarda güncelleme yapıldı.
YAŞAM
14 Nisan 2023 - 17:30