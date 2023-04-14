Tarım ve Orman Bakanlığı yeni kararı açıkladı! Büyük zamma hazır olun: Fiyatlar patlayacak! O tarihten sonra...













YASAK 15 EYLÜL'DE SON

Ülkemizde ekonomik kriz ortamları yaşanırken deniz çiftçilerine av yasağı gelirken bakanlık çok geçmeden açıklamalarda bulundu. Denizlerce av yasağı sonrasında avcılık yapan balıkçı gemileri için 15 Nisan önemine vurgu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı av yasağına ilişkin detaylar... Av yasaklarının devamında yasak gelen ürünlerde ki artışlar dikkatleri çekti. Yasakla beraber zam haberleri peş peşe gelirken vatandaş tedirgin olmaya başladı. 2022-2023 balıkçılık sezonu üzerinde palamut avcılığı bakımından verimli geçerken, son dönemlerde en fazla palamut avları talep gördü. Şubat tarihiyle beraber çalışmalarda avlanan hamsilerde yasal avlanabilir boy uzunluğu altında kalındığında düşük verimli olduğuna dair tespitler yapıldı. Bununla beraber sivil toplum kuruluşlarının görüşleriyle 21 Şubat itibariyle Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında hamsi avcılığı durduruldu.Verilen süre içerisinde yasaklarla beraber balıkçılar ekonomik faaliyetlerine devam etmek isterken bakanlıktan izin almak için belirli kurallara uygunluğa bakılıyor. Akdeniz dışında tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2023 tarihiyle beraber avcılık yasağı kaldırılıyor.