Tarımın Başkenti Konya Şimdi De Gastronominin Başkenti Olacak













Hazreti Mevlana'nın şehri ve tarımın başkenti Konya şimdi gastronominin başkenti olmak için işe koyuldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 10 bin yıllık yemek kültürünün tanıtımı için bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri GastroFest'in yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Altay, “Konya, tarımın başkenti olduğu gibi daha sonra inşallah gastronominin de başkenti olacak. Bir payitaht şehir olarak bu konuyla alakalı üstümüze düşen sorumluluğu en uygun şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Herkesi GastroFest için Konya'ya davet ediyorum” diyerek konuşmasını belirtti.Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya'nın yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ikincisini düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde her gün on binlerce lezzet tutkununu ağırlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Çatalhöyük'ten itibaren birden fazla medeniyete ev sahipliği yapan, üreten bir şehir olduğunu belirterek, bu yönünü gelen misafirlere aktarmak istediklerini bilgisini verdi. Başkan Altay, “Hepinizin bildiği gibi aslında bir şey nerede üretiliyorsa orada yenir. Dolayısıyla Konya, bu ürettiklerini en iyi şekilde sofraya sunmak için çok yoğun bir gayret sarf etmiş ve 10 bin yıldır oluşturduğu kültürü şu şuandan itibaren biz de gastronomi festivaline gelen ziyaretçilerimize sunmaya gaydet ediyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Özellikle şehir dışından çok yoğun bir katılım var. Bu vesileyle özellikle bölge coğrafyamızdan; Ankara'dan, Eskişehir'den, Aksaray, Karaman, Niğde'den misafirleri beklediğimizi özellikle dile getirmek isterim” dedi.“Bu festival Ateşbaz-ı Veli Hazretlerine ithafen düzenleniyor”Düzenlenen festivalde asıl temanın Ateşbaz-ı Veli Hazretleri olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, “Konya denilince akla ilk gelen Hazreti Mevlana'dır. Hazreti Mevlana'nın aşçısı da Ateşbaz-ı Veli Hazretleri... Aslında gastronomi festivalimizi Ateşbaz-ı Veli Hazretleri'ne ithafen düzenliyoruz. Bizlere her an bu konuyla alakalı destek olan Emine Erdoğan hanımefendinin ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın katılımıyla Ateşbaz-ı Veli Hazretleri Türbesi'nden getirilen tuzu Toyga Çorbası'na katarak başlangıcı gerçekleştirdik. Emine Erdoğan hanımefendiye ve bakanımıza katılımları için hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.“Konya gastronomisi sadece etliekmekle sınırlı değil”Konya'nın kadim bir yemek kültürüne mevcut olduğunu ama daha fazla etliekmekle tanındığını söz eden Başkan Altay, “Konya denilince öne çıkan yemek etliekmek. Hepimizin de en fazlaca sevdiği Ama Konya'yı sadece etliekmekle sınırlamak büyük bir haksızlık olur. Konya'nın coğrafi işaretli ürün başvuru sayısı 100. Şu ana kadar 60 coğrafi ürünün işaretini almış olduk. Dolayısıyla gastronomi festivaline geldiğinizde etliekmeğin dışında; su böreğimizi, fırın kebabımızı, yağ somunumuzu, küflü peynirden yapılan yemekleri, börekleri görebileceğiniz gibi sac arası başta olmak üzere; höşmerim helvası gibi tatlılarımızı ve içeceklerimizi de görebileceğiniz bir festival hazırladık” şeklinde konuştu.Gastrofest sadece bedenleri değil gönülleri de doyuracakBu yıl ikincisi düzenlenen GastroFest'te yemek dışında çeşitli sosyal etkinliklerin de hazırlandığına işaret eden Başkan Altay açıklamasında, “Sadece bedenleri doyurmak yetmiyor. Bunun için biraz da gönülleri doyuracak işler de yapıyoruz. Özellikle çocuklar için önemli etkinlik alanları oluşturduk. Gelen ziyaretçilerimizi, çocuklarımızı eğlenceli bir bölüm bekliyor. Pazar akşamına kadar Konya'da gastronomi adına her şey var” şeklinde konuştu.“Konya 365 gün ziyaret edilebilecek bir şehir”Başkan Altay, gelişen ve büyüyen Konya'nın gastronomi alanında önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Konya, tarımın başkenti olduğu gibi daha sonra da inşallah gastronominin bir başkenti olacak. Bir payitaht şehir olarak bu konuyla alakalı da üstümüze düşen sorumluluğu en uygun şekilde anlatmak için çaba sarf ediyoruz. Herkesi Konya'ya davet ediyorum. GastroFest'e gelemedik diye üzülmeyin. Konya 365 gün ziyaret edilebilecek bir şehir.”