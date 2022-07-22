GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 16:45

Tarımsal destek ödemelerinde flaş gelişme: 87 milyon lira tutarında ödenek hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamasında 87 milyon lira tutarından ödeneklerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 16:45
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Tarımsal destek ödemelerinde flaş gelişme: 87 milyon lira tutarında ödenek hesaplara aktarıldı


Milyonlarca çiftçinin beklediği müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Bakan Kirişci, 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' ne ilişkin başlatılan proje ve aynı zamanda 'Uzman Eller Proje Desteği ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği' ile ilgili ödenek çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bu kapsamda çiftçilerin hesaplarına toplamda 87 milyon 22 bin 278 ödeneğin aktarılacağını duyuran Bakan Kirişçi, ödenek detaylarına ilişkin bilgileri de paylaştı.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Bakan Kirişçi: "Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsa destek alanından ayrılmış olan ödeneklerin 68 milyon 234 bin 2 lirasının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine ayrıldığını ve 9 milyon 236 bin 854 lirasının da Uzman Eller Proje Desteği için verileceğini söyledi. Bakan Kirişçi, ödenek miktarlarında 9 milyon 551 bin 422 lirasının da Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında dağıtılacağını bildirdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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