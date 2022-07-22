Milyonlarca çiftçinin beklediği müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Bakan Kirişci, 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' ne ilişkin başlatılan proje ve aynı zamanda 'Uzman Eller Proje Desteği ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği' ile ilgili ödenek çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Bu kapsamda çiftçilerin hesaplarına toplamda 87 milyon 22 bin 278 ödeneğin aktarılacağını duyuran Bakan Kirişçi, ödenek detaylarına ilişkin bilgileri de paylaştı.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 16:45
Tarımsal destek ödemelerinde flaş gelişme: 87 milyon lira tutarında ödenek hesaplara aktarıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamasında 87 milyon lira tutarından ödeneklerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 16:45