Tarkan'ın İzmir konseri için kurulan dev sahne çöktü!













Çöken platform tekrar eski haline getiriliyor

"Konserin gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü için vereceği konserin olacağı dev sahne çöktü. Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev platform yıkıldıktan sonra sahnenin son hali yukarıdan görüntülendi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken platformda yaklaşık 40 kişinin çalıştığı söylendi.Dün gece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'na Tarkan konseri için yaptırdığı dev platformda beklenmedik bir kaza meydana geldi. Birkaç gündür kurulum için hazırlanan sahnenin üst kısmı, çalışma sırasında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın hemen ardından alanda büyük panik yaşanırken 40 kişinin çalışma yaptığı platformda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekip çöken platformun altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Polis platform çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine gelen 3 vinç çökerek dağılan büyük parçayı yerinden kaldırdı. Ekipler, sahnenin yeniden eski haline getirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.Sahne alacağı platformun çöktüğünü öğrenen ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve paylaşımında konserin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, meydana gelen talihsiz kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında herhangi bir can kaybının olmamasından teselli bulduklarını belirterek konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.