GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 11:29

Tarkan'ın İzmir konseri için kurulan dev sahne çöktü!

Tarkan'ın İzmir Kordon'da vereceği konseri için hazırlanan dev sahne çöktü. Olay yerine çok sayıda polis ve yardım ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken, ünlü şarkıcı Tarkan yaşanan kazaya ilişkin bir açıklama yaptı..

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 11:29
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Tarkan'ın İzmir konseri için kurulan dev sahne çöktü!


Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü için vereceği konserin olacağı dev sahne çöktü. Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev platform yıkıldıktan sonra sahnenin son hali yukarıdan görüntülendi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken platformda yaklaşık 40 kişinin çalıştığı söylendi.

Tarkan'ın İzmir konseri için kurulan dev sahne çöktü



Dün gece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'na Tarkan konseri için yaptırdığı dev platformda beklenmedik bir kaza meydana geldi. Birkaç gündür kurulum için hazırlanan sahnenin üst kısmı, çalışma sırasında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın hemen ardından alanda büyük panik yaşanırken 40 kişinin çalışma yaptığı platformda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Tarkan'ın İzmir konseri için kurulan dev sahne çöktü

Çöken platform tekrar eski haline getiriliyor

Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekip çöken platformun altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Polis platform çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine gelen 3 vinç çökerek dağılan büyük parçayı yerinden kaldırdı. Ekipler, sahnenin yeniden eski haline getirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Tarkan'ın İzmir konseri için kurulan dev sahne çöktü

"Konserin gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Sahne alacağı platformun çöktüğünü öğrenen ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve paylaşımında konserin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Tarkan'ın İzmir konseri için kurulan dev sahne çöktü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, meydana gelen talihsiz kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında herhangi bir can kaybının olmamasından teselli bulduklarını belirterek konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

Tarkan'ın İzmir konseri için kurulan dev sahne çöktü

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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