MAGAZİN
23 Ekim 2022 - 12:24

Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti

Sosyal hesaplarında sürekli paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Tarkan, son fotoğrafıyla sosyal medyayı alt üst etti. Son halini gören hayranları onu Kobra Murat'a benzetti.

MAGAZİN
23 Ekim 2022 - 12:24
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Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti


Megastar lakaplı şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanana ünlüler arasında yer alıyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Tarkan, pandemi döneminden kalma eski bir fotoğrafını yayınladı. Tarkan'ın gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tarkan Kobra Murat

KOBRA MURAT'A BENZETİLDİ



Bir yılbaşı konserinden alacağı ücretle gündeme gelen Tarkan, geçtiğimiz günlerde rol aldığı reklam filmleri ile adından söz ettirdi. Sosyal ağları aktif olarak kullanan Megastar Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tarkan Kobra Murat

Popüler olan şarkılarıyla tanınan şarkıcı, pandemi döneminde paylaşmadığı fotoğraflarını takipçilerine hediye etti. Tarkan, paylaşımına, "Geçen yıl bu zamanlarda pandeminin yarattığı tuhaf titreşimler nedeniyle saçımı ve sakalımı kıvırcık bıraktım" notunu düştü.

Tarkan Kobra Murat

Pandemi nedeniyle uzun saçları ve sakalıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Tarkan, sayısız yorum aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir ara Kobra Murat sandım" yorumuyla herkesi güldürdü. Tarkan'ın uzun saçlı hali kısa sürede gündem yerleşti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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