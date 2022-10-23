Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti







KOBRA MURAT'A BENZETİLDİ







Megastar lakaplı şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanana ünlüler arasında yer alıyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Tarkan, pandemi döneminden kalma eski bir fotoğrafını yayınladı. Tarkan'ın gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Bir yılbaşı konserinden alacağı ücretle gündeme gelen Tarkan, geçtiğimiz günlerde rol aldığı reklam filmleri ile adından söz ettirdi. Sosyal ağları aktif olarak kullanan Megastar Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Popüler olan şarkılarıyla tanınan şarkıcı, pandemi döneminde paylaşmadığı fotoğraflarını takipçilerine hediye etti. Tarkan, paylaşımına, "Geçen yıl bu zamanlarda pandeminin yarattığı tuhaf titreşimler nedeniyle saçımı ve sakalımı kıvırcık bıraktım" notunu düştü.Pandemi nedeniyle uzun saçları ve sakalıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Tarkan, sayısız yorum aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir ara Kobra Murat sandım" yorumuyla herkesi güldürdü. Tarkan'ın uzun saçlı hali kısa sürede gündem yerleşti.