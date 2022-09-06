GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 15:55

Tarkan konseri için Kordon'a bakan evlere tek gecelik fahiş kira!

Tarkan'ın İzmir Kordon'daki konseri için kafe ve restoranlar haftalar öncesinden dolu. Kordon'a bakan bazı evlerde balkonlar 500 dolara, tekneler ise 8 bin TL'ye kiralandı.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 15:55
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Tarkan konseri için Kordon'a bakan evlere tek gecelik fahiş kira!


İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olan 9 Eylül'de çok sayıda etkinlik planlanırken, etkinliklere katılımın rekor düzeyde olduğu görülüyor.

Tarkan'ın İzmir Kordon'daki konseri



Kentin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki Tarkan konserini izlemek isteyenler için alternatif bir yollar geliştiriliyor.

Tarkan'ın İzmir Kordon'daki konseri

9 Eylül'de İzmir'in ana meydanında gerçekleştirilecek olan ücretsiz konsere sadece İzmirlilerin değil çevre illerden ve İstanbul'dan da katılım bekleniyor.

Tarkan'ın İzmir Kordon'daki konseri

"Kordona bakan evler gecelik kiralanıyor"

Konseri meydandan takip etmek istemeyenler Kordon'un evinin izini çoktan sürmeye başlarken bölgede uzun süredir çalışan bir emlakçı, gecelik kiralama fiyatlarını öğrenmek için sürekli arandığını ve telefonun asla sessiz kalmadığını söylüyor. Kordon'daki balkonlu evlerinden konser görmek için yoğun talep olduğunu söyleyen emlakçıların yanı sıra ev sahiplerinin de evlerin fiyatlarını gecelik 100 ila 500 dolar arasında kiraya verdikleri öğrenildi.

Tarkan'ın İzmir Kordon'daki konseri

Diğer taraftan tüm balıkçı teknelerinin aynı gün için kiralandığı belirtilirken teknenin kiralama fiyatının ise 8.000 TL'lere kadar çıktığı söyleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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