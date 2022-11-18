Aktüel
18 Kasım 2022 - 12:08

Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri

Türkiye'nin sevilen ismi Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak'ın çıkmasına az bir süre kaldı. Şarkıcının hayranları ise sabırsızlıkla şarkı sözlerini araştırıyor. Peki, Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak ne zaman çıkacak? Tarkan'ın Son Durak şarkısının sözleri nasıl? İşte, Mega Star'ın merak edilen yeni şarkısı...

Aktüel
18 Kasım 2022 - 12:08
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Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri


Türkiye'nin megastarı Tarkan yeni şarkısını çıkarmak için gün sayıyor. Uzun zamanlı aranın ardından Son Durak şarkısıyla hayranlarıyla buluşacak olan şarkıcının yeni şarkısının sözleri merak konusu oldu.

TARKAN'IN YENİ ŞARKISI HANGİ TARİHTE ÇIKACAK?

Tarkan'ın Son Durak isimli şarkısı bugünden itibaren tüm dijital müzik kanallarında müzikseverler ile buluşuyor.



 tarkan son durak şarkısı

TARKAN'IN YENİ ŞARKISININ SÖZLERİ NASIL?

Megastarın yeni şarkısı daha yayınlanmadı. Şarkı çıktıktan sonra sözleri de belli olacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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