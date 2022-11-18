Türkiye'nin megastarı Tarkan yeni şarkısını çıkarmak için gün sayıyor. Uzun zamanlı aranın ardından Son Durak şarkısıyla hayranlarıyla buluşacak olan şarkıcının yeni şarkısının sözleri merak konusu oldu.
Aktüel
18 Kasım 2022 - 12:08
Tarkan - Son Durak şarkısı ne zaman çıkacak? Tarkan - Son Durak sözleri
Türkiye'nin sevilen ismi Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak'ın çıkmasına az bir süre kaldı. Şarkıcının hayranları ise sabırsızlıkla şarkı sözlerini araştırıyor. Peki, Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak ne zaman çıkacak? Tarkan'ın Son Durak şarkısının sözleri nasıl? İşte, Mega Star'ın merak edilen yeni şarkısı...
Aktüel
18 Kasım 2022 - 12:08
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