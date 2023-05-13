MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 17:49

Tarkan tekrar baba mı oluyor? Tarkan ve Pınar Tevetoğlu sandık başında poz verdi

Popstar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu yurt dışında oylarını kullanmasıyla o anları sosyal medya da kısa sürede gündeme geldi. Sandık başında sevenleriyle poz veren Tarkan ve eşine büyük ilgi doğarken Pınar Tevetoğlu'nun halleri görenleri şaşırttı.

MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 17:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarkan tekrar baba mı oluyor? Tarkan ve Pınar Tevetoğlu sandık başında poz verdi


Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'yla hafta başında Almanya Düsseldorf'ta oyunu kullanmak üzere yurt dışına gitti. Sandık görevlileri Tarkan ve eşiyle fotoğraf çektirerek “Tarkan ve sevgili eşleri Pınar Tevetoğlu’na oylarını bizim sandığımızda kullanmak nasip oldu” ifadeleri kullanıldı.

Pınar Tevetoğlu eşi gibi fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmamasıyla bilinirken 37 yaşında ki Tevetoğlu'nun göbeğini görenler sosyal medya üzerinden ''Acaba hamile mi?'' yorumunda bulundu.



Pınar tevetoğlu hamile mi?

Sosyal medya Tarkan'ın baba olmasıyla çalkalanırken gelen haberler üzerine Liya adında bir kızı olan Tarkan’ın ekibi Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını yalnızca giydiği kıyafetten ötürü öyle durduğunu belirtti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ