Tarkan tekrar baba mı oluyor? Tarkan ve Pınar Tevetoğlu sandık başında poz verdi

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'yla hafta başında Almanya Düsseldorf'ta oyunu kullanmak üzere yurt dışına gitti. Sandık görevlileri Tarkan ve eşiyle fotoğraf çektirerek “Tarkan ve sevgili eşleri Pınar Tevetoğlu’na oylarını bizim sandığımızda kullanmak nasip oldu” ifadeleri kullanıldı. Pınar Tevetoğlu eşi gibi fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmamasıyla bilinirken 37 yaşında ki Tevetoğlu'nun göbeğini görenler sosyal medya üzerinden ''Acaba hamile mi?'' yorumunda bulundu.
Sosyal medya Tarkan'ın baba olmasıyla çalkalanırken gelen haberler üzerine Liya adında bir kızı olan Tarkan’ın ekibi Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını yalnızca giydiği kıyafetten ötürü öyle durduğunu belirtti.