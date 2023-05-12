MAGAZİN
12 Mayıs 2023 - 12:41

Tarkan yeniden baba mı oluyor? Pınar Tevetoğlu'nun son hali gündem oldu!

Tarkan ile 2006 yılında evlendiği eşi Pınar Tevetoğlu, 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullandılar. Sandıkta Tarkan ile eşi Pınar'a ilgi büyüktü. Oylamanın ardından Pınar'ın son görüntüsü ortaya çıkarken, fotoğrafı görenler 'Tarkan yeniden baba mı oluyor?' yorumlarını yaptılar.

MAGAZİN
12 Mayıs 2023 - 12:41
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Tarkan yeniden baba mı oluyor? Pınar Tevetoğlu'nun son hali gündem oldu!


Tarkan, bu hafta başlarında Almanya'nın Düsseldorf kentinde eşi Pınar Tevetoğlu ile sandık başına gitti. 14 Mayıs seçimleri için oylarını kullanan çift, oy kullandıkları yerde büyük ilgiyle karşılaştı.

Pınar Tevetoğlu'nun son hali



Sandık görevlileri, megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu yanlarına geldiğinde onlarla fotoğraf çektirdiler ve fotoğrafı "Oylarını bizim bulunduğumuz sandıkta kullanmalar nasip oldu” notuyla yayınladılar.

Pınar Tevetoğlu'nun son hali

PINAR TEVETOĞLU HAMİLE Mİ?

Eşi gibi fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Pınar Tevetoğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 37 yaşındaki Pınar'ın hamile olduğuna dair yorumlar peş peşe gelmeye başladı.

Pınar Tevetoğlu'nun son hali

Birsen Altuntaş'ın yayınladığı bir haberde ise, Tarkan'ın menajerinin Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını sadece giydiği kıyafetten dolayı bu şekilde bir görüntü olduğunu söylediği belirtildi. Bilindiği üzere Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun Liya adında bir kızları var. 

Pınar Tevetoğlu'nun son hali

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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