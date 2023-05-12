Tarkan yeniden baba mı oluyor? Pınar Tevetoğlu'nun son hali gündem oldu!













PINAR TEVETOĞLU HAMİLE Mİ?

Tarkan, bu hafta başlarında Almanya'nın Düsseldorf kentinde eşi Pınar Tevetoğlu ile sandık başına gitti. 14 Mayıs seçimleri için oylarını kullanan çift, oy kullandıkları yerde büyük ilgiyle karşılaştı.Sandık görevlileri, megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu yanlarına geldiğinde onlarla fotoğraf çektirdiler ve fotoğrafı "Oylarını bizim bulunduğumuz sandıkta kullanmalar nasip oldu” notuyla yayınladılar.Eşi gibi fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Pınar Tevetoğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 37 yaşındaki Pınar'ın hamile olduğuna dair yorumlar peş peşe gelmeye başladı.Birsen Altuntaş'ın yayınladığı bir haberde ise, Tarkan'ın menajerinin Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığını sadece giydiği kıyafetten dolayı bu şekilde bir görüntü olduğunu söylediği belirtildi. Bilindiği üzere Tarkan ve Pınar Tevetoğlu'nun Liya adında bir kızları var.