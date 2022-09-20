Tarsus’ta otomobille çarpışan motosikletli yaralandı













Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Eski Ankara yolu Kemalpaşa Sanayi kavşağında meydana gelen kazada, R.Ç. idaresindeki 01 KA 901 plakasına sahip otomobil köprüden aşağıya doğru seyir halindeyken, kavşaktan dönmek isteyen Hacı Can Alp'ın kullandığı 33 AFT 026 plakasına sahip motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kemalpaşa Sanayi sitesinde tornacı ustası olan Hacı Can Alp'ın hayati tehlikesinin sürdürüldüğü öğrenildi.