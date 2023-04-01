Tartışma yaratan 'Seccade' fotoğrafına Kılıçdaroğlu'ndan üzgünüm mesajı!













CHP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun iftarda verdiği bir poz sosyal medyada tartışma konusu oldu. Gündemde Kılıçdaroğlu seccade üzerine ayakkabı giydiği görüntüler yer alırken, CHP lideri sosyal medya hesabını kullanarak halkına 'üzgünüm' mesajı gönderdi.Fotoğrafın günün ilgi odağı haline gelmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, fotoğrafın çekilmesi sırasında seccadeyi görmediğini belirterek, "Seccadeyi görmediğim için gerçekten çok üzgünüm. Kimseyi incitmek istemiyorum. Hele milletimi asla istemem. İstismarcılık yapanları ve aynı zamanda da kullanmış oldukları propaganda aparatlarını milletimizin vicdanına bırakıyorum." şeklinde ifadeler kullanarak özür diledi.CHP'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğrafın, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında gerçekleşen kalabalık hızlı görüşmenin ardından çekildiği söylendi. Açıklamada, “Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan gerginlik ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin koşuşturması nedeniyle yerdeki seccade dikkatlerden kaçmıştır. Bu tür durumlara duyarlılığı herkes tarafından bilinen bizler, bu talihsiz durumun meydana gelmesinden dolayı gerçekten üzgünüz." denildi.