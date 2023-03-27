Tartışmalı yargı 'reformu' İsrail'i ayağa kaldırdı! On binler sokaklarda isyan çıkardı..

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yüksek Mahkeme kararlarını bozmayı ve iktidar partisinin onayıyla kıdemli yargıçları atamayı öngören yargı reformu İsrail'i harekete geçirdi. Ülkede 12 haftadır süren gösteriler bu akşam isyana dönüştü.
SAVUNMA BAKANI GÖREVDEN ALINDI
Başbakan Binyamin Netanyahu, yargı reformunu eleştirdiği için savunma bakanı Yove Gallant'ı görevden aldı. Hükümet haber
ajansının haberinde Netanyahu'nun Gallant'ı görevden aldığını söyledi. Yerine kimin atandığına dair daha fazla ayrıntı verilmedi, yarın ilk oylama için meclise gönderileceği açıklandı.
Gallant görevden alındıktan hemen sonra çok sayıda srailli sokaklara döküldü. Protestocular Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun önüne kurulan barikatları yıktı. Tel Aviv'deki otoyollar da trafiğe kapatıldı. Göstericiler, Başbakan Netanyahu'ya yerel lakabıyla seslendi ve "Bibi istifa!" sloganları attı.
ÜNİVERSİTELER GREVE GİDİYOR
srail üniversiteleri de mahkeme kararına karşı süresiz grev kararı aldı. Üniversite rektörü ve yönetimi yaptıkları ortak yazılı açıklamanın içeriğinde hükümetin mahkeme kararını protesto etmek amacıyla bugün itibariyle tüm öğretim ve akademik araştırmaların askıya alınması da dahil olmak üzere süresiz grev ilan ettikleri bilgileri yer aldı. Yazılı açıklamada, "İsrail üniversitelerinin rektörleri ve yöneticileri olarak, yasama sürecinin devam ettiği, İsrail demokrasisinin temellerini baltaladığı ve hayatta kalmasını tehlikeye attığı gerekçesiyle İsrail'deki tüm araştırmaları kınıyoruz. Üniversite eğitimini askıya alın ve Başbakan Abe ile iktidar koalisyonuna çağrıda bulunun: derhal tasarıyı askıya alın." ifadeleri kullanıldı.
Sendikalardan da benzer kararlar bekleniyor.
BAŞKONSOLOS İSTİFASINI HÜKÜMETE SUNDU
İsrail'in New York Başkonsolosluğu görevini yürüten Asaf Zamir, savunma bakanının görevden alınmasının ardından istifasını hükümete sundu. Zamir, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.
"Netanyahu'nun tartışmalı 'yargı reformu'"
Adalet Bakanı Yariv Levin 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlamak ve yargının yargıçların seçimi üzerindeki etkisini zayıflatmak için "yargı reformları" planlandığını duyurdu. Netanyahu liderliğindeki koalisyonun bazı yetkileri parlamentoya devretme hamlesi, hükümet ile İsrail yargısı, özellikle de Yüksek Mahkeme arasında gerilim yarattı. Ülkenin en yüksek yargı organı olan İsrail Yüksek Mahkemesi, parlamentodan geçen yasaları anayasa taslağı şeklinde kabul edilen "temel yasa" ile çeliştiği gerekçesi ise birlikte bozma yetkisine sahip gösteriyor. Netanyahu hükümeti, yayınlanan bir mahkeme emriyle, Yüksek Mahkeme'nin parlamento tarafından kabul edilen yasaları bozma yetkisinin ciddi şekilde elinden alınacağını söyledi. Yargı yetkisini sınırlayan ve yargıçların atanmasında söz sahibi olan hükümetin yargı kararnamesi, hem İsrail'de hem de uluslararası alanda ağır eleştirilere maruz kaldı. Başkan Isaac Herzog tarafından sunulan ve tarafları bir "iç savaş" konusunda uyaran alternatif bir taslak da hükümet tarafından reddedildi. Savaş pilotları, denizaltında görevli subaylar, siber güvenlik uzmanları ve özel kuvvetler gibi birliklerde görevlendirilen binlerce İsrail askeri yedeğinin, hükümetin tartışmalı yargı kararını uygulaması halinde hizmetlerini bırakması bekleniyor. İsrail'de yerli ve yabancı istihbarat ve diğer güvenlik hizmeti çalışanları da hükümetin yargı kurallarına meydan okudu. Süregelen tartışma ve tepkilere rağmen, "yargı reformu" kapsamında "başbakanın görevinden alınma durumunu zorlaştıran" bir yasa tasarısı 23 Mart'ta meclisten geçti. Yarın mecliste görüşülecek olan yasa tasarısı, hükümete Yüksek Mahkeme üyelerini atamada öncelik tanıyarak Yüksek Mahkeme başkanını atamasına izin verecek. Netanyahu liderliğindeki koalisyon, Gallant ile diğer Likud milletvekillerinin yargısal bir anlaşmaya karşı çıkması halinde Avam Kamarası'ndaki çoğunluğunu kaybetme pahasına tartışmalı bir yargı paketini geçirebilir.