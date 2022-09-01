GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 12:36

Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

İzmir Bergama'da tartışma yaşadığı kız arkadaşının bıçaklı saldırısında İbrahim Çokgezer (30) olay anında hayatını kaybetti. Erkek arkadaşının ölümüne neden olan H.Ç, ise suç aletiyle birlikte yakalandı.

GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 12:36
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Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!


Olay İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Maltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Farabi Sokak'taki bir evde yaşayan İbrahim Çokgezer (30) ve kız arkadaşı olduğu söylenen H.Ç. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma başları.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, mutfaktan aldığı bıçakla Çokgezer'e saldırdı ve onu göğsünden bıçakladı. Komşular evden gelen bağrışmalar üzerine durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Göğsünden ağır yaralanan İbrahim Çokgezer hayatını kaybetti

Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İbrahim Çokgezer'in olay anından hayatını kaybettiği belirlerken olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından Çokgezer'in cansız bedeni Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polis ise erkek arkadaşının ölümüne neden olan H.Ç.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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