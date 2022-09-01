Olay İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Maltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Farabi Sokak'taki bir evde yaşayan İbrahim Çokgezer (30) ve kız arkadaşı olduğu söylenen H.Ç. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma başları. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, mutfaktan aldığı bıçakla Çokgezer'e saldırdı ve onu göğsünden bıçakladı. Komşular evden gelen bağrışmalar üzerine durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 12:36
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
İzmir Bergama'da tartışma yaşadığı kız arkadaşının bıçaklı saldırısında İbrahim Çokgezer (30) olay anında hayatını kaybetti. Erkek arkadaşının ölümüne neden olan H.Ç, ise suç aletiyle birlikte yakalandı.
GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 12:36
EDİTOR
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