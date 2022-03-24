YAŞAM
24 Mart 2022 - 18:20
Güncelleme: 24 Mart 2022 - 20:48

Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı attı

Eskişehir'de, eşiyle tartışarak 3. kattaki evlerinin balkonundan eşini iterek yaralanmasına sebep olan eş hakkında 17 yıl hapis cezası verildi.

YAŞAM
24 Mart 2022 - 18:20
Güncelleme: 24 Mart 2022 - 20:48
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Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı attı
Eskişehir'de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 3. katta oturan çift bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı .Tartışmanın büyümesiyle cani adam karısını balkondan aşağı itti. Olayda kadın yaralanırken ve cani eş gözaltına alındı. Eşini balkondan atarak yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 



https://icdn.turkiyegazetesi.com.tr/images/haberler/2022_03/buyuk/tartistigi-esini-3-kattan-asagi-atan-kocaya-17-yil-hapis-cezasi-1648130255.jpg
eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında karar verilirken gerçekleşen duruşmaya tutuklu olarak katılan sanık Ufuk G. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce mütalaayı yineleyen iddia makamı, tutuklu sanık Ufuk G. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.



'EŞİMLE ARAMDA SORUN YOK'
Görülen duruşmada mütalaaya karşı diyecekleri ve karardan önce son sözü sorulan sanık Ufuk G., “Mütalaayı kabul etmiyorum. Eşimle kaçarak evlendiğimiz için ailesi bunu kabullenemedi. Ben eşimle yaklaşık 10 yıldır evliyim. Benimle eşimle aramda bir sorun yoktur. Ben bu suçu işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Yüce adalete güveniyorum” dedi.
CEZADA İNDİRİM YAPILMADI
Mahkeme heyeti, sanık Ufuk G.’yi ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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