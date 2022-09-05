Olay, akşam saatlerinde Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu arasında belli olmayan nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi. Polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 21:04
Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı. 3. kattan aşağı düşen şahıs, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 21:04
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