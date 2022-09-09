Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Y. adlı şahıs dün akşam komşusu Özkan Gökçebay ile belli olmayan bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.Y., komşusu Gökçebay'ı bıçaklayarak öldürdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan bir anlık sonra zanlıyı suç aleti ile birlikte yakaladı.