Tasarımıyla büyüleyen TOGG'u 60.000 TL'si olan alacak! Başvuru ekranı açıldı: Tarihin en büyük satışı!

Ön sipariş vermek isteyenlerin öncelikle 60 bin lira depozito yatırması gerekiyor. Bu ödeme, Tru.ID oluşturan kişiler tarafınca nakit veya kredi kartı ile aktarılabilir ve ön ödeme olarak kullanabilir. Ön sipariş çekilişine katılanlar yerli otomobil alabilecek.
TOGG fiyatları aşağıdaki gibidir: • V1 RWD Standart Menzil 953 bin Türk Lirası • V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin Türk Lirası • V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin Türk Lirası Trumore uygulaması ile Akıllı Cihaz Konfigüratörü bölümüne giderek teknik bilgileri, cihaz özelliklerini ve fiyatlandırmayı görüntüleyebilirsiniz. Ardından istediğiniz versiyonun renklerini seçebilirsiniz. Jant seçeneklerine bakarak aracın hangi janta sahip olduğuna karar verebilirsiniz. Ayrıca aracın görsellerini dikkatlice inceleyerek aksesuar ekleyebilir, uygun fiyatlı donanım paketlerini tanıyabilirsiniz. Kurulum ve diğer ayrıntılar tamamlandığında bir özet sayfası görüntülenir. Detayları görüntüleyerek son kontrolleri yapabilir ve ön sipariş sözleşmesini onaylayabilirsiniz. Halihazırda Trumore e-cüzdanı olan kişiler 60 bin lira yükleme yaptıktan sonra ön ödeme ile çekilişe katılabilir.