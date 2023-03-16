









KÖYDE YAŞARIM DİYENLERE 250 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİ







Üniversite mezunlarına verilecek hibe desteğinde istenilen bölümler:

Tası tarağı toplayıp oraya yerleşene devletten 250.000 TL hibe! Başvurup giden hemen alıyor: Binlerce kişi yararlandı! 2023 Kırsal Kalkınma Uzman Eller Projesi gereğince, kırsalda, mahallelerde yaşayanlar ve yaşamayı taahhüt edenler için; Ormancılık, tarım, hayvancılık, su ürünleri ve gıda alanında eğitim vermekte olan üniversitelerin fakülte ya da meslek yüksekokullarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi gibi bölümlerden eğitim vermekte olan lise ve dengi okul mezunları için 250 bin TL hibe verileceği açıklandı. Tüm detaylar haberimizde...Tarım ve Orman Bakanlığınca köyde yaşamak isteyecekleri memnun edecek, son yılların en iyi hibe destek programı açıklandı. Bakanlığın açıklamasına göre üniversitelerin ya da liselerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar için hibe desteği verilecek. Tarım ve hayvancılık alanındaki istihdamı artırmak için verilen hibe desteğinden kimlerin yararlanacağı ve başvuru koşulları merak ediliyor. Verilecek rakamın 250 bin TL oluşu gençleri heyecanlandırdı. Peki kırsalda yaşamayı taahhüt etmek yeterli mi başkaca şartları var mı? Tüm ayrıntılar haberimizde...Kırsal yörelerde yaşamak isteyen ve bunu garanti altına alan kişiler için 250 bin TL ödeme yapılacak. Verilecek hibe desteği uyarınca üniversiteler ve liselerin bazı bölümlerinden mezun olma şartı bulunuyor. Aşağıdaki listede hangi bölümden mezun olacak kişilere verilecek yer almaktadır.Ormancılık Gıda ve Su ürünleri HayvancılıkGıda Teknolojisi Tarım Laboratuvar HizmetleriHayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bu destekten yararlanacak kişilere hayvansal, bitkisel, geleneksel yönetime uygun projeler için ödemeler verilecek. Amaç bu projelerde kişilere destek sağlamak yer alıyor. Uzman Eller Projesinde 18 yaşını doldurmuş olmak, ilgili bölümlerden mezun olmak, kırsal alanda yaşamayı taahhüt etmek, daha önce bu yardımdan yararlanmamış olmak, yaşlılık aylığı veya sosyal ödenek almamak bulunuyor. Mayıs tarihine kadar başvurular yapılabilecek.