Taşımalı eğitim nedir, ne anlama gelir? Taşımalı eğitimin sorunları nelerdir? Taşımalı eğitim yönetmeliği ve tüzüğü







TAŞIMALI EĞİTİM NEDEN UYGULANIR?

TAŞIMALI EĞİTİMDE HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?







TAŞIMALI EĞİTİME DESTEK NE OLUYOR?

Taşımalı eğitim üz nüfuslu köy ve benzeri yerleşim bölgelerinde, zorunlu eğitim gören öğrencilerin merkezdeki okullara taşınması için yapılan eğitimdir. Türkiye'de tüm köy ile ilçelerde olması gereken eğitim seviyesine ulaşılmadığı için taşımalı eğitim günümüzde de devam etmektedir.Küçük bölgelerde eğitimde yaşanan sorunlar, taşımalı eğitimin uygulanmasına neden olur. Farklı nedenlerden dolayı tüm yerleşim yerlerine okul inşa edilmemesi, Türkiye'de taşımalı eğitimi zorunlu kılmaktadır.Taşımalı eğitim külfetli ve verimsiz bir eğitim sistemidir. Ayrıca öğrenciler saatlerce uzun yolculuk yapması da yorgun düşmelerini ve sınıfların olması gerekenden daha kalabalık olmasına neden olur.Bunların yanı sıra taşımalı eğitimin uygulandığı köylerde öğretmen olmaz. Bu da o köylerin öğretmenlerin bilgisi ile birikimlerinden mahrum kaldığı düşüncesine neden olur.Kış aylarında artış gösteren kar yağışı gibi durumlarda taşımalı eğitime ara verilir. Yani, kar yağışı nedeniyle taşımacılığa uygun olmayan yollardan dolayı bu yöntemle eğitim gören öğrencilerin okulu tatil edilir.