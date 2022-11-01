EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 10:53

Taşımalı eğitim nedir, ne anlama gelir? Taşımalı eğitimin sorunları nelerdir? Taşımalı eğitim yönetmeliği ve tüzüğü

Taşımalı eğitim üz nüfuslu köy ve benzeri yerleşim bölgelerinde, zorunlu eğitim gören öğrencilerin merkezdeki okullara taşınması için yapılan eğitimdir. Peki, taşımalı eğitim nasıl yapılıyor? Taşımalı eğitimin sakıncaları nelerdir? İşte detaylar...

EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 10:53
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Taşımalı eğitim nedir, ne anlama gelir? Taşımalı eğitimin sorunları nelerdir? Taşımalı eğitim yönetmeliği ve tüzüğü


Taşımalı eğitim üz nüfuslu köy ve benzeri yerleşim bölgelerinde, zorunlu eğitim gören öğrencilerin merkezdeki okullara taşınması için yapılan eğitimdir. Türkiye'de tüm köy ile ilçelerde olması gereken eğitim seviyesine ulaşılmadığı için taşımalı eğitim günümüzde de devam etmektedir.

TAŞIMALI EĞİTİM NEDEN UYGULANIR?

Küçük bölgelerde eğitimde yaşanan sorunlar, taşımalı eğitimin uygulanmasına neden olur. Farklı nedenlerden dolayı tüm yerleşim yerlerine okul inşa edilmemesi, Türkiye'de taşımalı eğitimi zorunlu kılmaktadır.

TAŞIMALI EĞİTİMDE HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?



Taşımalı eğitim külfetli ve verimsiz bir eğitim sistemidir. Ayrıca öğrenciler saatlerce uzun yolculuk yapması da yorgun düşmelerini ve sınıfların olması gerekenden daha kalabalık olmasına neden olur.

 taşımalı eğitim

Bunların yanı sıra taşımalı eğitimin uygulandığı köylerde öğretmen olmaz. Bu da o köylerin öğretmenlerin bilgisi ile birikimlerinden mahrum kaldığı düşüncesine neden olur.

TAŞIMALI EĞİTİME DESTEK NE OLUYOR?

Kış aylarında artış gösteren kar yağışı gibi durumlarda taşımalı eğitime ara verilir. Yani, kar yağışı nedeniyle taşımacılığa uygun olmayan yollardan dolayı bu yöntemle eğitim gören öğrencilerin okulu tatil edilir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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