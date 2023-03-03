Taşıtta kötü haber geldi... Araba almak isteyenin hevesi kursağında kalacak! Dev markalar Hyundai, Opel, Nissan, Citroen, Kia, Dacia fiyat listesini güncelledi! İşte Mart 2023 satış fiyatları

Araba fiyatları yeniden yükseliyor! otomobil firması son dakika
açıklaması yaptı. Açıklamada, Şubat 2023 fiyat listelerinin kaldırıldığı ve araç fiyat listelerinin güncellendiği kaydedildi. Güncelleme ile bunun araç fiyatlarında yeni bir artış olduğu netlik kazandı.
FİYAT LİSTESİNİ GERİ ÇEKEN FİRMALAR
Araç firmalarının resmi internet sitelerinde yapılan açıklamalara bakarsanız şubat ayı fiyat listesinde değişiklik yapan markalar şöyle oldu:
• Hyundai • Kia • Citroen • Opel • Nissan Yukarıdaki otomobil firmaları fiyat listelerini geri çekti. listeler ve araç fiyatlarını güncelleyerek fiyatlarını artırıyorlar. Yeni fiyat listeleri birkaç gün içinde açıklanacak.
DACIA ZAMMI AÇIKLADI
En çok tercih edilen ikinci marka olan Dacia fiyat listesini güncelledi ve fiyat artışı yaptı. İşte yeni fiyat listesi:
YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ
Essential Tce 90 bg CVT 546.900 Türk Lirasından satışa çıktı.
YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ
Essential Stepway Tce 90 bg 530.900 Türk Lirasından satışa çıktı. Essential Stepway Eco-G 100 bg 553.000 Türk Lirasından satışa çıktı. Essential Stepway Tce 90 bg CVT 564.000 Türk Lirasından satışa çıktı. Expression Stepway Tce 90 bg CVT 622.000 Türk Lirasından satışa çıktı.
YENİ DUSTER FİYAT LİSTESİ
Essential TCe 90 bg 609.000 Türk Lirasından satışa çıktı. Expression ECO- G 100 bg 669.000 Türk Lirasından satışa çıktı. Essential TCe 150 bg 4x4 712.000 Türk Lirasından satışa çıktı. Essential TCe 150 bg EDC 701.000 Türk Lirasından satışa çıktı. Journey TCe 150 bg EDC 750.000 Türk Lirasından satışa çıktı. Essential Blue dCi 115 bg 4x4 786.000 Türk Lirasından satışa çıktı.
YENİ JOGGER FİYAT LİSTESİ
Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 658.900 Türk Lirasından satışa çıktı. Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 672.900 Türk Lirasından satışa çıktı. Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 678.900 Türk Lirasından satışa çıktı. Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 692.900 Türk Lirasından satışa çıktı. Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 703.900 Türk Lirasından satışa çıktı. Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 717.900 Türk Lirasından satışa çıktı.