Tatil hazırlığını şimdiden yapanlara müjde! THY aile indirimi yapacak: Yüzde 20 indirimli uçmak için o tarihe dikkat!

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN AİLELER İÇİN YÜZDE 20 İNDİRİM
Türk Hava Yolları, bu yıl farklı bir kampanya ile geldi. Tatile gitmek isteyen ancak masrafları ağır gelen ailelere özel indirimler yapılacak. Ailelerle yapılacak yurt içi seyahatlerinde yüzde 20 indirim yapılacağı belirtildi.
Tatil planları masraflardan dolayı suya düşen binlerce kişiyi sevindirecek haber
THY ‘den geldi. THY kaçırılmayacak fırsatın detaylarını da paylaştı. İşte Aile indiriminden nasıl yararlanılacağı bu haberde? Türkiye’de yapılacak seyahatlerde aile için yüzde 20 indirim kampanyası başlatıldı. Açıklamaya göre masrafları ağır olan bu tatil planlarının yüzde 20 oranında masrafları azalacak.
Türk Hava Yolları'nın kurumsal internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre yurt içi seyahatlerde geçerli olmak üzere indirim yapıldığı belirtildi. Böylece aileler bütçesini çok aşmadan seyahat edebilme özelliğine de kavuşmuş olacak. Aileleri de oldukça heyecanlandıran bu haber üzerine kampanyanın detayları da paylaşıldı. Tabi ki bu kampanya da n yararlanabilmek için THY’nin internet sitesi üzerinden rezervasyon şartı bulunuyor. Kampanyanın geçerlilik süresinin kısıtlı olmasından dolayı ön bir kayıt yaptırılması zorunluluğu var.
THY YÜZDE 20 AILE INDIRIMINDEN NASIL YARARLANILIR?
Türk Hava Yolları yeni kampanyası ile aileleri heyecanlandırdı. Bu kampanyadan yararlanabilmek için ise birkaç konuya dikkat edilmesi gerekecek. Yüzde 20 indirimden yararlanabilmek için 3 ve üzeri kişilik ailelerin seyahat etmesi gerekecek. Ayrıca kampanyanın süresi de kaçırılmamalıdır. Üstelik ailelerin yararlanacağı indirim oranı ise yüzde 20 olarak belirlendi. Seyahat edecek aileler yüzde 20 indirim li ve THY konforuyla seyahat edeceklerdir.
PEKI KAMPANYANIN ŞARTLARI NELER?
Türk Hava Yolları'nın hazırladığı yüzde 20 indirim ile ilgili olarak detaylar web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Kampanyanın geçerli olduğu uçuşlar ise tüm yurt içi tek yön ya da gidiş dönüş uçuşları olabilecek. Kampanya ya katılım sağlamak için ise sın bilet alma tarihi 11 nisan 2023 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar, en az 3 aile üyesine ait bileti alan müşteriler, 13 Nisan 2023 tarihine kadar Türk Hava Yolları'nın indirimli tarifesinden yararlanma hakkını elde edecek. Ancak, U, W, P, V, L ve T sınıfları kampanyaya dahil edilmedi. Ayrıca, kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında olan ve aynı soyadını taşıyan tüm yolcular yüzde 20 indirimden faydalanabilecekler. Bu nedenle, çift soyadına sahip olan kişilerin rezervasyon yaparken seyahat edecekleri ailesinin soyadını yazmaları gerektiği belirtildi. Son olarak ise kampanya süreci içerisinde biletlerin müşteriler tarafından satın alınması da gerekiyor.