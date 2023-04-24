EKONOMİ
24 Nisan 2023 - 11:22

Tatil sonrası mesaiye dönülen İstanbul'da trafik sıkışıklığı had safhada!

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ara tatili ve Ramazan Bayramı tatili ardından İstanbul'da mesai başladı. Mesainin başlaması ile birlikte megakentin trafiği sabah saatlerinde kilitlendi.

EKONOMİ
24 Nisan 2023 - 11:22
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Tatil sonrası mesaiye dönülen İstanbul'da trafik sıkışıklığı had safhada!


İstanbul'da haftanın ilk iş gününde D-100 karayolları Cevizlibağ, Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda okulların açılmasıyla tıkandı.

TRAFİK YÜZDE 50’YE ULAŞTI

İBB trafik verilerinde saat 07:40'ta trafik yoğunluğunun yüzde 50'ye ulaştığı belirtildi. Öğrencilerin okula gitmesini sağlayan servis otobüsleriyle işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların caddeye çıkması ile birlikte trafiğin ara ara durma noktasına kadar geldiği görüldü.



Tatil sonrası mesaiye dönülen İstanbul'da trafik sıkışıklığı had safhada

Bağdat Caddesi ve Fahrettin-Kerim-Gökay Caddesi'nde trafik yavaşken, otobana bitişik ana yolda araç yoğunluğu fazla. Avrupa yakasında, Beylikdüzü ile Küçükçekmece'den Ankara'ya giden D-100 karayolunda, yol bakım çalışmaları ve Haliç Köprüsü'nde zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Beylikdüzü Hadımköy Yolu ve Basın Ekspres Yolu'nun her iki tarafında hafif trafik bulunurken, TEM otoyolu üzerinde Esenyurt Avcılar istikametinde yoğun trafik mevcut durumda seyrediyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08:45'te ise şehir içi yoğunluk faktörü yüzde 53 şeklinde kaydedildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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