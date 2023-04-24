Tatil sonrası mesaiye dönülen İstanbul'da trafik sıkışıklığı had safhada!







TRAFİK YÜZDE 50’YE ULAŞTI







İstanbul'da haftanın ilk iş gününde D-100 karayolları Cevizlibağ, Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda okulların açılmasıyla tıkandı.İBB trafik verilerinde saat 07:40'ta trafik yoğunluğunun yüzde 50'ye ulaştığı belirtildi. Öğrencilerin okula gitmesini sağlayan servis otobüsleriyle işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların caddeye çıkması ile birlikte trafiğin ara ara durma noktasına kadar geldiği görüldü.Bağdat Caddesi ve Fahrettin-Kerim-Gökay Caddesi'nde trafik yavaşken, otobana bitişik ana yolda araç yoğunluğu fazla. Avrupa yakasında, Beylikdüzü ile Küçükçekmece'den Ankara'ya giden D-100 karayolunda, yol bakım çalışmaları ve Haliç Köprüsü'nde zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Beylikdüzü Hadımköy Yolu ve Basın Ekspres Yolu'nun her iki tarafında hafif trafik bulunurken, TEM otoyolu üzerinde Esenyurt Avcılar istikametinde yoğun trafik mevcut durumda seyrediyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08:45'te ise şehir içi yoğunluk faktörü yüzde 53 şeklinde kaydedildi.