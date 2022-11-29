EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 14:41

Tatilcilere kötü haber! Hem otele hem devlete para ödeyeceksiniz: İşte konaklama vergisi hesaplaması

Turizmde yeni dönem başlıyor. Buna göre tatilciler otellerin yanı sıra devlete konaklama vergisi ödeyecek. İşte konaklama vergisine ilişkin detaylar.

EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 14:41
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Tatilcilere kötü haber! Hem otele hem devlete para ödeyeceksiniz: İşte konaklama vergisi hesaplaması


Türkiye’de bu yıl turizm sektöründen büyük gelir elde edildi. Hem yerli hem de yabancı turistler enflasyonun gölgesinde tatil yaptı. Ancak turizm sektöründe bir süredir konaklama vergisi konusu gündeme geliyor. 2020’de pandeminin başlamasıyla ertelenen konaklama vergisi, bir değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Konaklama vergisi ilk olarak 1 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacaktı. Ancak pandemi nedeniyle önce 1 Ocak 2021’e daha sonra da 1 Ocak 2022’ye ertelenmişti. 2022’de de ertelenen tarih son olarak 1 Ocak 2023 olarak belirlendi.

Tatilciler dikkat! Konaklama vergisi geliyor



2023 yılına sayılı günler kala konaklama vergisi yeniden gündeme geldi. turizmciler bu kararın ertelenmesini talep ediyor ancak bu yönde bir karar henüz gelmedi. En kısa tabiriyle konaklama vergisi, otel, motel, misafirhane, pansiyon, apart otel, termal tesis ve yayla evi gibi tesislerden yüzde 2 oranında alınacak.

Konaklama vergisi, konaklama için ödenen KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak. Buna göre 10 bin TL’lik bir ücretin üzerinden 200 TL konaklama vergisi alınacak. Buna ek olarak 10 bin TL üzerinden 800 TL KDV alınacak. Böylelikle 10 bin TL’lik tatilin bedeli 11 bin TL olacak.

Kapsama alınan ve alınmayan yerler

Konaklama tesislerinde yapılan sünnet, düğün, kokteyl, nişan, toplantı, kongre ve benzeri organizasyon hizmetleri konaklama vergisi kapsamında olmayacak. Ancak bu organizasyonların konaklamayı içerecek şekilde yapılması halinde ise yüzde 2 oranında vergi talep ediliyor.

Otellere para vermek istemeyen bu nedenle çadır ve karavanda tatil yapanlar için de kötü haber geldi. kampinglerde konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması ya da gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması halinde ise yine konaklama vergisine tabi tutulacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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