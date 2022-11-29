Tatilcilere kötü haber! Hem otele hem devlete para ödeyeceksiniz: İşte konaklama vergisi hesaplaması

Türkiye’de bu yıl turizm sektöründen büyük gelir elde edildi. Hem yerli hem de yabancı turistler enflasyonun gölgesinde tatil yaptı. Ancak turizm sektöründe bir süredir konaklama vergisi konusu gündeme geliyor. 2020’de pandeminin başlamasıyla ertelenen konaklama vergisi, bir değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek. Konaklama vergisi ilk olarak 1 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacaktı. Ancak pandemi nedeniyle önce 1 Ocak 2021’e daha sonra da 1 Ocak 2022’ye ertelenmişti. 2022’de de ertelenen tarih son olarak 1 Ocak 2023 olarak belirlendi.
Tatilciler dikkat! Konaklama vergisi geliyor
2023 yılına sayılı günler kala konaklama vergisi yeniden gündeme geldi. turizmciler bu kararın ertelenmesini talep ediyor ancak bu yönde bir karar henüz gelmedi. En kısa tabiriyle konaklama vergisi, otel, motel, misafirhane, pansiyon, apart otel, termal tesis ve yayla evi gibi tesislerden yüzde 2 oranında alınacak. Konaklama vergisi, konaklama için ödenen KDV hariç tutar üzerinden hesaplanacak. Buna göre 10 bin TL’lik bir ücretin üzerinden 200 TL konaklama vergisi alınacak. Buna ek olarak 10 bin TL üzerinden 800 TL KDV alınacak. Böylelikle 10 bin TL’lik tatilin bedeli 11 bin TL olacak.