Tatilcilere müjde! ŞOK'ta tatil indirimi başladı: Terlikten deniz gözlüğüne en düşük fiyatlar!







ŞOK MARKET 19-25 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER







Günden güne artış göstermeye devam eden raf fiyatları vatandaşı zorlamaya devam ederken büyük marketlerin kampanyaları da hızla devam ediyor. Peki bu hafta ŞOK Market aktüel ürünler neler? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İnternet üzerinden vatandaş marketlerin kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Birçok farklı kategoride sık sık indirim yapan ŞOK Marketlerin 19-25 Nisan arasında geçerli olan aktüel ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Yumoş marka konsantre yumuşatıcı 32 TL -Ülker marka mini halley 24'lü 27 TL -Ülker marka Cafe Crown üçü bir arada 32'li 65 TL -Persil marka sıvı deterjan -Rookie Big Foot marka katlanabilir scooter 499.90 TL -Davranış eğitim kitap çeşitleri 9.99 TL -Kukuli kitap çeşitleri 14.99 TL -Pilsan marka 88 parça micro bloklar 79.95 TL -Pilsan marka 260 parça pixel 3D blok 79.95 TL -Kova midi bloklar 49 parça 99.95 TL -Altını ıslatan oyuncak bebek 139.90 TL -Kidzy marka oyun hamuru setleri 39.95 TL -Jumbo marka sürpriz yumurta 14.95 TL -Kurbağa top 99.95 TL -Yazar kasa ve alışveriş seti 119.90 TL -Gokidy marka taşıyıcı tır seti 149.90 TL -Nişancı dart atar oyuncak seti 129.90 TL -Mega çubuklar 200'lü 69.95 TL -Gurme tatlı seti 69.95 TL -Melisa Bebek ve dondurma arabası 89.95 TL -Robota dönen araçlar 29.95 TL -Desenli soft top 3'lü 29.95 TL