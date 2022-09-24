Tatvan’da çatıda tehlikeli tamirat













Tatvan ilçesinin Hal Caddesi'de çatı tamiratı yapan biri çocuk iki kişi, yaptıkları çatı tamiratıyla adeta ölüme meydan okudular. Çatı tamiratı sırasında hiç bir önlem alınmazken iki kişinin rahat tavırlarıyla görenleri korkuttu. O anlar ise mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.