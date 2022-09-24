Tatvan ilçesinin Hal Caddesi'de çatı tamiratı yapan biri çocuk iki kişi, yaptıkları çatı tamiratıyla adeta ölüme meydan okudular. Çatı tamiratı sırasında hiç bir önlem alınmazken iki kişinin rahat tavırlarıyla görenleri korkuttu. O anlar ise mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.Mücahit Tarlan
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:46
Tatvan'da çatıda tehlikeli tamirat
Bitlis'in Tatvan ilçesinde biri çocuk olmak suretiyle iki kişi beş katlı binanın çatısında yaptığı tamirat görenleri korkuttu.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 09:46
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