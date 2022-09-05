Tatvan ilçesinde farklı bölgelerde oluşan devasa hortumlar görenleri şaşkına çevirdi. Hortumlar kısa sürede etkisini kaybederken, havalanan toz ise etrafa saçıldı. Kısa sürede etkisini gösteren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumlar, vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 08:57
Tatvan'da çıkan hortum paniğe neden oldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan hortum paniğe neden olurken, o anlar ise saniye saniye mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.
GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 08:57
EDİTOR
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