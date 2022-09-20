YAŞAM
20 Eylül 2022 - 19:28

Tatvan'da feci kaza: Önce araç çarptı ardından tırın altında kaldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye kamyonet çarptı. Kazada yola savrularak karşıdan gelen tırın altında kalan şahıslardan biri hayatını kaybetti, diğeri de ağır yaralandı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 19:28
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Tatvan’da feci kaza: Önce araç çarptı ardından tırın altında kaldı


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.45 sıralarında Tatvan Küçük Sanayi Sitesinde civarında gerçekleşti. Tatvan'dan Bitlis istikametine doğru hareket halinde olan ve ismi henüz belirlenemeyen 34 CJP 217 plakasına sahip Fiat Doblo kapalı kasa kamyonetin, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Kaplan ve Nafiz Karahan'a çarptı. Kazada yola savrulan Mahmut Kaplan karşı şeritten gelen tırın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Olay yerine ulaşan ekipler, tırın altında kalan Mahmut Kaplan'a ve ağır yaralanan Nafiz Karahan'a ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar olay mahaline gelen ambulanslar ile Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mahmut Kaplan yaşamını yitirdi. Sık sık meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalar sebebiyle tepkilere sebep olan yol, yaşanan kaza ile birlikte bir kez daha tepki ve gerginliğe kapı araladı.

Kaza anı kamerada



Öte yandan; yaşanan feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yolun karşısına geçmek için yola atıldıkları sırada kapalı kasa kamyonetin kendilerine çarpması ve çarpmanın etkisiyle savruldukları görülüyor. Yaşanan kaza konusu ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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Haber Editörü
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