Tatvan’da toz fırtınası paniği

Tatvan ilçesinde etkisini gösteren toz fırtınası hayatı kötü şekilde etkiledi. Tatvan-Bitlis arasında yer alan Rahva mevkiinde oluşan toz fırtınası nedeniyle adeta göz gözü görmedi.O anlar elektrik direğinde çalışma yapan işçinin mobil cihaz kamerasına anbean yansıdı. Toz fırtınasına metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hattında yakalanan işçinin çekmiş olduğu görüntüler toz fırtınasının boyutunu meydana koydu.
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