GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 19:18

Tatvan'da toz fırtınası paniği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlar yaşattı.

GÜNDEM
21 Eylül 2022 - 19:18
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Tatvan’da toz fırtınası paniği


Tatvan ilçesinde etkisini gösteren toz fırtınası hayatı kötü şekilde etkiledi. Tatvan-Bitlis arasında yer alan Rahva mevkiinde oluşan toz fırtınası nedeniyle adeta göz gözü görmedi.

O anlar elektrik direğinde çalışma yapan işçinin mobil cihaz kamerasına anbean yansıdı. Toz fırtınasına metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hattında yakalanan işçinin çekmiş olduğu görüntüler toz fırtınasının boyutunu meydana koydu.



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