Tavuk eti indiriminde o market öne çıktı! 35 TL'ye satacak: Piyasada daha ucuzu yok!







O MARKETTEN BÜYÜK TAVUK İNDİRİMİ







Vatandaşlar artış gösteren raf fiyatları sebebiyle alışverişlerini yapmadan önce internet üzerinden kampanya yapan marketleri araştırmaya devam ediyor. O market büyük tavuk indirimine imza attı! Peki fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Migros Market en çok kampanya yapan marketlerden biri olarak biliniyor ve müşterilerin avantajlı şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor. Migros Sanal Market tarafından yapılan kampanyaya göre 200 TL ve üzeri alışverişlerde tavuk fiyatlarında 35 TL'ye varan indirim uygulanacak. Yapılan açıklamaya göre Money Kart ile yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişlerde belirlenen ürünlerden bir tanesi alınabilecek.Ramazan kolisi, 23 Nisan kampanyalı ürünleri, alkollü içecekler, sigara ürünleri, operatör ve TL yükleme işlemleri, Sinemia kart paketi, elektrikli ve elektronik ürünler, bahçe ve mobilya ürünleri, egzersiz aletleri, kuyumcu ürünleri, fırsat paketleri ve toplu satın alışlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Money Kart kullanılarak yapılan bütün ödemelerde harcanan Money tutarları harcamaya dahil edilmeyecek. Kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemeyecek. Kampanya kapsamında belirlenen tavuk ürünleri ve fiyatları şu şekilde; -200 TL ve üzeri alışverişlerde Banvit marka piliç bonfile 112.90 TL olacak. -200 TL ve üzeri alışverişlerde Şenpiliç marka büyük tabaklı piliç bonfile 112.90 TL olacak. -200 TL ve üzeri alışverişlerde Gedik marka piliç bonfile 112.90 TL olacak.