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03 Eylül 2022 - 08:43

Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da

TFF 3. Lig ekiplerinden Çatalcaspor, dış transferde Kayserili Tayfun Yanar'ı kadrosuna kattı.

SPOR
03 Eylül 2022 - 08:43
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Tayfun Yanar, Çatalcaspor’da

2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da top koşturan oldukça verimli geçiren savunma oyuncusu Tayfun Yanar, 2022-2023 sezonunda Çatalcaspor forması giyecek. İstanbul ekibi Çatalcaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak takıma tabi tutulan Tayfun Yanar, 1 sezonun ardından yeniden profesyonel olarak imza attı. Yanar, Çatalcaspor'da 38 numaralı formayı giyecek. Yeniden Çatalcaspor ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu idda eden Tayfun Yanar, “Yine, yeniden Çatalcaspor. Daha önce formasını giydiğim ve aile olarak gördüğüm Çatalcaspor'da yeniden olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sonu mutlu biten bir sezon olur” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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