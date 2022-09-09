Tayfur Bingöl: 'Benim için hasret bitti'

Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl, kulübün sosyal medya kanalına açıklama yaptı. "Benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz" diyerek duyduğu mutluluğu izah eden Tayfur, "Transfer süreci çok uzun sürdü. Her an transfer olmayı bekledim. Bu süreçte, en üst performansımı yakalamak için antrenmanlara odaklandım. En sonu itibariyle teklif geldi ve anlaşma sağlandı" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferden etkilenmemek mümkün değil"

Siyah-beyazlı taraftarlardan da bahseden Tayfur Bingöl, "Ankara'nın Çankaya semtinde 12 yaşında bir çocuk düşünün. Beşiktaşlılar Derneği vardı, oraya maç izlemeye giderdim. Yaşım küçük olduğu için beni içeri almıyorlardı. İlerleyen dönemde beni içeri aldılar. Beşiktaş'ın maçlarını dernekteki taraftarlarla beraber izliyordum. Geçen sezon rakip takım oyuncusu olarak Vodafone Park'a geldiğimde taraftarlar beni tribünlere çağırmıştı, onlara teşekkür ederim. Rakip takım oyuncusu olarak top bizdeyken taraftarların sesi nedeniyle kulaklarımı tıkamıştım. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferden etkilenmemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum"

Hangi bölgede kendini daha rahat hissettiğine yönelik gelen bir soruya oldukça verimli geçiren futbolcu, "Hocam hangi bölgede görev verirse orada oynarım. Her yerde oynayabilmek, bana ayrı bir karakter kazandırdı. Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum" diye cevap verdi.

"Hayalimi çok şükür gerçekleştirdim"