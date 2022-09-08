DÜNYA
08 Eylül 2022 - 13:55

Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor

Tayland'da etkili olan son 20 yılın en şiddetli muson yağmurları nedeniyle nehirler taştı, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

DÜNYA
08 Eylül 2022 - 13:55
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Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor


Güney Asya'nın yaz turizmi ile meşhur ülkesi Tayland'da Temmuz-Ekim ayları arasında etkili olan muson yağmurları bu yıl oldukça şiddetli geçiyor. Ülkenin tamamında etkili etkili olan şiddetli yağışlar kırsal kesimlerde nehirlerin taşmasına neden olurken, birçok bölgede askeri personel yardım çalışmaları yürütüyor.

Şiddetli yağışların kapı araladığı selde başkent Bangkok'ta birçok araç sular altında kaldı, birden fazla ev ve iş yerini su bastı. Dün başkent sokaklarında hasar tespit incelemesi yapan Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt yaptığı açıklamada, sel sularının 170 santimetreye kadar çıktığını ve bunun son 20 yılın en yüksek seviyesi olduğunu bilgisini verdi. Yardım çalışmalarına katılan valinin sel sularında mahsur kalan bir belediye aracını ittiği görüldü. Vali Chadchart, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla başkent halkını şiddetli yağmur günlerinde motosiklet kullanmamaları konusunda uyardı.



Tayland hükümeti dün yapılan kabine toplantısında, ülkede yaşanan sel nedeniyle 1,6 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 800 bin lira) yardım bütçesi ayrılmasına karar karar verdi. Birçok sivil toplum kuruluşu, yardım gönüllüleri, polis ve askeri personelin selden zarar gören bölgelerde yardım çalışmaları devam ederken, Tayland Meteoroloji Departmanı şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de aynı derecede etkili olacağını bildirdi.
Ayrıca Phuket Adası ve güney bölgelerindeki çeşitli tatil merkezlerinde plajlarda kırmızı bayrak çekildiği ve turistlere şiddetli yağmur ve fırtına durumlarında denize girmemeleri konusunda uyarılar yapıldığı öğrenildi.

Kaan Çolak

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Haber Editörü
Haber Editörü
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