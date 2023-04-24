DÜNYA
24 Nisan 2023 - 00:19

Tayvan-Çin gerilimi işgale dönüşür mü?

Tayvan ve Çin arasında gerilimin artmasıyla, dünyanın gözü bu noktaya çevrildi.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 00:19
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Tayvan-Çin gerilimi işgale dönüşür mü?


Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat raporlarında, 2027 yılında Tayvan ile Çin'in savaşacağı iddia edilmişti. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in 2027 yılında Tayvan'ın işgal edeceğini açıkladı.

Çin



Avrupa Birliği de, Tayvan boğazında yaşanan gerginliğe dahil oldu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, konu hakkında bir makale kaleme aldı. Makalede, "bölgede avrupa birliği gemilerinin, devriye görevi yapması gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Çin

Çin'in bir müteffik olduğunu değerlendiren Borrell, aynı zamanda Çin'in etik değerler konusunda Avrupa Birliği ile tamamen zıt bir politika uyguladığı yönünde görüş belirtti.

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