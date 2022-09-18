DÜNYA
18 Eylül 2022 - 16:15

Tayvan'da depremin şiddetine dayanamayan çatı sporcuların üzerine çöktü

Tayvan'ın Taitung kenti yakınlarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralanırken, şiddetli sarsıntıya dayanamayan spor salonunun çatısı sporcuların üzerine çöktü.

DÜNYA
18 Eylül 2022 - 16:15
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Tayvan'da depremin şiddetine dayanamayan çatı sporcuların üzerine çöktü


Tayvan'ın Taitung kenti yakınlarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem birçok bölgede hasara sebep oldu. Yerel saatle 14.44'te meydana gelen deprem esnasında bir spor salonunun çatısı çöktü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, sporcuların oyun oynadıkları esnada sarsıntıyı hissetmeleri ile kaçıştıkları görüldü. Tayvan Halk Partisi'nin (TPP) Taoyuan Belediye Başkan adayı Lai Xiang Ling olay mahaline giderek incelemelerde bulundu. Ardından sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Ling, yetkililerin kazayı incelediklerini ve bu şekilde olaylar için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Deprem yoldayken yakaladı



Motosiklet kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntüde ise, dağlık bir bölgede hareket halinde bulunan motosiklet sürücüsünün sarsıntıyı hissettiği anda durduğu ve ardından depremin etkisi ile toprak parçalarının düştüğü görüldü.

Binadan 4 kişi kurtarıldı

Hualien İlçe İtfaiye Dairesi, Hualien şehrine bağlı Yuli ilçesinde depremin etkisiyle çöken binadan 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılanların 70 yaşındaki bir adam ile 63 yaşındaki eşi ve 39 yaşındaki bir kadın ile 5 yaşındaki kızı olduğu aktarıldı. Bilinçlerinin açık olduğu öğrenilen 4 kişi. tedavi edilmek üzere hastaneye yollandı. Bina enkazında kaç kişinin bulunduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

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