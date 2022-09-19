DÜNYA
19 Eylül 2022 - 10:12

Tayvan'daki 6.9'luk depremin bilançosu netleşiyor: 1 ölü, 79 yaralı

Tayvan'ın Taitung kenti yakınlarında dün meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi de yaralandı.

DÜNYA
19 Eylül 2022 - 10:12
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Tayvan'daki 6.9'luk depremin bilançosu netleşiyor: 1 ölü, 79 yaralı


Tayvan'ın doğusundaki Taitung kentinde dün yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Şiddetli sarsıntının ardından, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremde en fazlaca hasar alan bölgelerin başında gelen Hualien kentinin Yuli ilçesinde çöken binada mahsur kalan 4 kişi, 3 saat kadar süren çalışmaları sonrası kurtarıldı. Aynı bölgede bulunan Gaoliao, Luntien ve Yuli köprüleri de şiddetli sarsıntıda zarar görürken, arama kurtarma ekiplerine bağlı birimler Gaoliao köprüsünde mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti.

Öte yandan, Yuli ilçesinde toplam 7 bin 73 hane depremin etkisiyle elektriksiz kaldı. Başkent Taipei de dahil olmak üzere, Tainan ve Kaohsiung'daki mahallelerde de elektrik kesintileri yaşandı.



Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı
Tayvan Demiryolları İdaresi (TRA) tarafından yapılan açıklamada, Dongli İstasyonu'nda düşen bir beton parçasının Hualien-Taitung Tze-chiang arasında sefer yapan bir trene çarparak 6 vagonun raydan çıkmasına yol açtığı belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, trendeki 20 kişi kurtarıldı. Chike Dağı Toplumsal Kalkınma Derneği, şiddetli sarsıntılar nedeniyle Chike dağında yaşanan toprak kaymalarının ardından mahsur kalan 400 turistin tahliyesine karar verildiği bildirdi.

Artçı sarsıntılar devam ediyor
Ülkedeki 6.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşanmaya devam etmektedir. Yerel saatle 10.04'te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden olurken, yetkililer halka hasarlı yapılardan uzak durulması çağrısında bulundu. Uzmanlar, ilerleyen günlerde yeni artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

Pasifik Okyanusu boyunca uzanan fay hattına çok yakın bir bölgede bulunan Tayvan'da sık sık depremler yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki Pingtung kentinde 2016'da meydana gelen depremde 116 kişi, 1999'da Nantou kentinde yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

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