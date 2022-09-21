Tayyip Talha Sanuç: 'Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali ile yaşıyordum'













Milli arayı İstanbul'da kalarak ve çalışarak geçiren Beşiktaş'ın oldukça verimli geçiren stoperi Tayyip Talha Sanuç, Karabük'ün yerel kanallarından BRTV'de yayınlanan Futbol Arenası programına telefonla katıldı.Daha önce Adana Demirspor ile Spor Toto 1. Lig ve Spor Toto Süper Lig'de yıldız isimlerle oynadığını belirten Sanuç, artık daha da fazla yıldızla bir arada olduğunu ve gelişimine katkı sağladığını aktararak, “Bildiğiniz üzere Adana Demirspor'da kadroda çok fazla isimler vardı. Spor Toto Süper Lig'e yükseldiğimizde de o çıta daha yukarı çıkmıştı. Mario Balotelli gibi oyuncularla oynamak, onlarla antrenman yapmak bana çok şey katmıştı. Gelişimime çok fazla katkısı olmuştu. Şu an Beşiktaş'tayım ve bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmak için elimden geleni yapıyorum. Çok önemli, çok fazla isimler, çok kaliteli ayaklar var. Kulübe geldiğim ilk günden beri herkes çok sıcakkanlı. Biliyorsunuz adaptasyon süreci performans için çok önemlidir. Adaptasyon sürecimiz en hız kesmeden ilerletiyorum an itibariyle. Takıma yüksek hızda alıştım. Hoca da bu konuyla alakalı bana çok destek verdi. Tesislerde aile ortamı var” dedi.