Tayyip Talha Sanuç için sakatlık açıklaması







Yeniden sakatlanması endişe yaratmıştı







Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftalarda oynanan Ankaragücü maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara ne zaman geri dönüş yapacağı büyük bir merak konusu haline gelen Tayyip Talha Sanuç, İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11’de başlamıştı.Tayyip’in İstanbulspor karşısında da ortaya koyduğu oyun büyük bir beğeni toplarken, hafta içerisinde de A Milli Takım aday kadrosuna seçilmesiyle büyük bir mutluluk yaşamıştı.İstanbulspor maçının son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Romain Saiss’e bırakan Tayyip Talha’nın sağlık durumu siyah beyazlı taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu.Tayyip Talha’nın Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonuçlarının ardından sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği ortaya çıktı. Genç yıldızın sahalardan en az 1-2 hafta uzak kalacağı öğrenilirken, aynı zamanda A Milli Takım aday kadrosundan da çıkarıldı. Liglere verilecek olan Milli aranın ardından Tayyip Talha Sanuç’n yeniden kadroda yer alabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.