MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 14:42

Taze anne Gupse Özay'dan annelik yorumu

Gupse Özay sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü…

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 14:42
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Taze anne Gupse Özay’dan annelik yorumu


Yakın zamanda anne olan başarılı oyuncu Gupse Özay sosyal medyada annelik ile ilgili yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü. Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan ve bu evlilikten yakın zamanda bir kız bebek sahibi olan oyuncu Gupse Özay şimdilerde kameralardan uzak kızını büyütüyor. İlk annelik tecrübesi ve heyecanıyla bebeğini büyütüyor. Gupse Özay ve Barış Arduç

Sevimli bir yorgunluk

Sık sık sosyal medyada adından söz ettiren başarılı oyuncu Gupse Özay anne olmanın zorluğu il ilgili ti’ye alan bir video çekti. Videoda göz çevresini makyaj ile morartarak ‘zor falan değil tatlı yorgunluklar bunlar’ diyerek esprili bir dille video çeken Gupse Özay takipçilerini güldürdü. Başarılı oyuncunun samimi ve sempatik videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Gupse Özay



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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