Yakın zamanda anne olan başarılı oyuncu Gupse Özay sosyal medyada annelik ile ilgili yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü. Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan ve bu evlilikten yakın zamanda bir kız bebek sahibi olan oyuncu Gupse Özay şimdilerde kameralardan uzak kızını büyütüyor. İlk annelik tecrübesi ve heyecanıyla bebeğini büyütüyor.
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 14:42
Taze anne Gupse Özay'dan annelik yorumu
Gupse Özay sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü…
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 14:42
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