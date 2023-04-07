Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. yasama dönemini tamamladı. Parlamento, 14 Mayıs seçimlerinden dolayı tatile girme karraı aldı. Genel Kurul'un son iş gününde Genel Kurul, Araştırma Komisyonu'nun Amasra Maden Kazası'na ilişkin raporunu görüştü. Boşalan RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Komisyonu üyelikleri için seçimler yapıldı. Parti genel başkan yardımcıları son mesajlarını genel kurulda verdiler.
SİYASET
07 Nisan 2023 - 00:08
TBMM, 27'inci dönem mesaisini tamamladı! 14 Mayıs için 'seçim tatili'ne girdi..
TBMM Genel Kurulu'nun 14 Mayıs Milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardındaki üçüncü günü saat 14.00'a kadar 'seçim tatili'ne girdiği bildirildi.
SİYASET
07 Nisan 2023 - 00:08