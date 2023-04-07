SİYASET
07 Nisan 2023 - 00:08

TBMM, 27'inci dönem mesaisini tamamladı! 14 Mayıs için 'seçim tatili'ne girdi..

TBMM Genel Kurulu'nun 14 Mayıs Milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardındaki üçüncü günü saat 14.00'a kadar 'seçim tatili'ne girdiği bildirildi.

SİYASET
07 Nisan 2023 - 00:08
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TBMM, 27'inci dönem mesaisini tamamladı! 14 Mayıs için 'seçim tatili'ne girdi..
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. yasama dönemini tamamladı. Parlamento, 14 Mayıs seçimlerinden dolayı tatile girme karraı aldı.

Genel Kurul'un son iş gününde Genel Kurul, Araştırma Komisyonu'nun Amasra Maden Kazası'na ilişkin raporunu görüştü. Boşalan RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Komisyonu üyelikleri için seçimler yapıldı. Parti genel başkan yardımcıları son mesajlarını genel kurulda verdiler.



TBMM, 27'inci dönem mesaisini tamamladı! 14 Mayıs için 'seçim tatili'ne girdi..

27. YASAMA YILI SONUNDA ELE ALINAN KONULAR

27'inci yasama yılının son oturumunda, Kongre tarihinde ilk kez altı parlamento yılı üzerinden ele alındı. 300'den fazla yasa tasarısı kabul edildi. EYT üyelerinden sözleşmeli personele, bedelli askerlik hizmetinin kurulmasından seçim engellerinin düşürülmesine kadar birçok önemli düzenleme üzerinde çalışmalar yapıldı.

14 Mayıs seçimlerinin ardından 28. Meclis kurulacak. Meclis Genel Kurulu seçim sonuçlarının açıklanmasından sonraki üçüncü gün YSK tarafından kesin seçim sonuçlarını açıkladıktan sonra toplanacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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