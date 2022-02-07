TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hukuki sorun taşımıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102. yılı vesilesiyle 23 Nisan etkinlikleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde yenide aday olamayacağına dair ortaya atılan tartışmalar hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak tekrar aday gösterilmesinde bir sorun olmadığını ve zaten bu adaylık girişimin de ikinci olduğunu söyledi. Konuyla ilgili bir makale hazırladığına değinen Şentop, adaylığın bir hukuki sorun taşımadığını ve son zamanlarda konuşulan bu tartışmaların da tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemek istediğini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde yenide aday olamayacağına dair ortaya atılan tartışmalar hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak tekrar aday gösterilmesinde bir sorun olmadığını ve zaten bu adaylık girişimin de ikinci olduğunu söyledi. Konuyla ilgili bir makale hazırladığına değinen Şentop, adaylığın bir hukuki sorun taşımadığını ve son zamanlarda konuşulan bu tartışmaların da tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemek istediğini anlattı.