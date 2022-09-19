TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü













TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanan çatışma nedeniyle her iki ülke meclis başkanlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop görüşmede, Türkiye olarak iki ülke arasındaki gerginliğin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi temennisini iletti.Şentop, her iki görüşmede de çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini iletti. İki ülke arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisini vurgusunu yapan Şentop, “Malumunuz dünyamız çok farklı bir dönemden geçiyor. Çatışmalar, gerginlikler, bundan dolayı ekonomiyle ilgili patlak veren farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığımız, sorunlarımızı çözmek için sükunet ve akl-ı selime ihtiyaç duyulan böyle günlerde kardeşler olarak aramızdaki istişarelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Dost ve kardeş komşu iki ülke arasındaki bu gerginliğin ilk olarak diyalog yoluyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz” dedi.