TBMM Başkanı Şentop, Moldova Başbakanı Gavrilita ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova ziyareti kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Şentop, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile bir araya geldi. Şentop, Türkiye ile Moldova arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin, ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığını belirterek, “1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma yönündeki ortak hedefimiz doğrultusunda, salgın ve savaş nedeniyle tedarik zincirlerinin bozulması gibi sorunlara rağmen önemli mesafe kat ettik” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, Moldova'nın en fazlaca ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada geldiğini kaydeden Şentop, Moldova vatandaşlarının yüzde 51.4'ünün tatil için Türkiye'ye geldiğini, bunun daha da gelişeceğine inandığını izah etti.

Ukrayna'da devam etmekte olan savaştan en fazlaca etkilenen ülkelerden Moldova olduğunu belirten Şentop, “Bu dönemde Gagavuz soydaşlarımıza yönelik olarak yapıcı ve birleştirici mesajlar verilmesinin her zamankinden daha önemli olduğu kanaatindeyiz. Ekim ayında Bakanlar Kurulu toplantısının Gagavuzya'da yapılacak olması iyi düşünülmüş” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Moldova Başbakanının da doğal gaz konusunda Türkiye'den destek talebini gündeme getirmesi üzerine trans Balkan boru hattının iki taraflı kullanımının gündeme getirildiğini hatırlattı. Şentop, diğer ülkelerin de aynı talebi ifade ettiğini belirterek hattın kullanılabilmesi için hem hatla ilgili benzer şekilde hattın geçtiği ülkelerle hukuki altyapıda iyileştirmelere ihtiyaç olduğu izah etti. Şentop, “İmkanlar elverdiği ölçüde elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Şentop görüşmede, Moldova'da faaliyet gösteren beş FETÖ okulu konusunda Moldova Başbakanına da uyarılarda bulundu.