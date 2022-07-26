TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta topluyor













TBMM Başkanı Şentop, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gelen çağrı üzerine 1 Ağustos günü bir araya geliyor. Toplantı çağrısı Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’ndeki 71. madde gereği yapılırken toplantısının saat 15.00'da başlatılacağı bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün topladığı 120 imza ile birlikte TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması talebinde bulundu. Talepte sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet ve bu konuda alınacak önlemlerin görüşülmesi yer aldı.CHP'nin talebi üzerine bir duyuru yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, olağanüstü toplantı hakkında çağrıda bulundu ve siyasi parti gruplarına bir yazı gönderdi. Şentop'un yazısında TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü Meclis'te olmaları istendi. Yazıda ayrıca toplantının saat 15.00'te başlatılacağı da bildirildi.