TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gelen çağrı üzerine 1 Ağustos günü bir araya geliyor. Toplantı çağrısı Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’ndeki 71. madde gereği yapılırken toplantısının saat 15.00'da başlatılacağı bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün topladığı 120 imza ile birlikte TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması talebinde bulundu. Talepte sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet ve bu konuda alınacak önlemlerin görüşülmesi yer aldı.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:04
TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta topluyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olayları ve bu konuda alınması gerekli önlemleri görüşmek üzere Meclis'in olağanüstü toplanacağını duyurdu. Şentop, toplantının ise 1 Ağustos tarihinde yapılacağını bildirdi.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:04