TBMM'deki kavgada yaralanmıştı: İYİ Parti'den Hüseyin Örs'ün yoğun bakım tedavisi bitti!













TBMM'de yapılan 2023 bütçe görüşmelerinde İYİ Milletvekili Hüseyin Örs, AKP Milletvekili Zafer Işık tarafından darp edildi. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Oruş, saldırının ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Örs'ün hayati tehlikesinin bulunduğu ortaya çıktı.İYİ Partinin sözcüsü Kürşad Zorlu, ise sosyal medya hesabı üzerindne yaptığı bir paylaşımda Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün genel sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Zorlu açıklamasında Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakım ünitesinden çıktığını ve tedavisinin normal serviste devam ettiğini duyurdu. Zorlu, paylaşımında İYİ Parti olarak ülkeyi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlı olduklarını da ifade eti.