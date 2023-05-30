GÜNDEM
30 Mayıs 2023 - 17:20

TBMM'deki partilerin Milletvekili sandalye sayısı belli oldu!

YSK Başkanı, 28'inci genel seçimlerin kesin sonucuna ilişkin kararın yayımlanması için Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi delege sayısı da belirlendi.

GÜNDEM
30 Mayıs 2023 - 17:20
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TBMM'deki partilerin Milletvekili sandalye sayısı belli oldu!


YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün bir açıklama yaptı ve 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28'inci milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları ile ilgili kararın tebliğ edilebilmesi adına Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyledi. 14 Mayıs'ta yapılan seçimin kesin sonuçlarına ilişkin Yener, “Yurt içinde 88.92, yurt dışında ise 53.80 katılım sağlandı.Toplam seçmen katılımı yüzde 87,05 oldu." dedi.

TBMM'deki partilerin Milletvekili sandalye sayısı belli oldu

TBMM'DEKİ MİLLETVEKİLİ SANDALYE SAYISI



YSK Başkanı Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında TBM'deki delege sayıları hakkıda da bilgi verdi. Yer, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısının 268, Yeniden Refah Partisi'nib 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'nin 169, İYİ Parti'nin ise toplamda 43 milletvekili kazandığığını ifade etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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