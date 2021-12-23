TBMM'den onay: Asgari ücrette vergiler resmi olarak kaldırıldı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile birlikte işçi, işveren ve hükümet heyetleri tarafında oy birliği ile alına asgari ücret maaşı 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.
Daha önceden alınan gelir ve damga vergilerinin kaldırılmasına ilişkin alınan karara ilişkin hazırlanan yasa teklifi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunulmuştu. Genel Kurul görüşmelerinde ele alına yasa teklifi kabul edildi ve asgari ücret üzerinden alınan gelir ve damga vergisi resmi olarak kaldırıldı.
Daha önceden alınan gelir ve damga vergilerinin kaldırılmasına ilişkin alınan karara ilişkin hazırlanan yasa teklifi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunulmuştu. Genel Kurul görüşmelerinde ele alına yasa teklifi kabul edildi ve asgari ücret üzerinden alınan gelir ve damga vergisi resmi olarak kaldırıldı.