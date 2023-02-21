GÜNDEM
21 Şubat 2023 - 20:03

TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat günü start veriyor! Gündemin ilk konusu EYT..

TBMM Genel Kurulu, deprem nedeniyle üç haftalık aradan sonra önümüzdeki hafta toplanacak. 28 Şubat Salı günü göreve başlayacak olan TBMM'nin gündeminin ilk maddesi ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olacak.

GÜNDEM
21 Şubat 2023 - 20:03
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat günü start veriyor! Gündemin ilk konusu EYT..
TAKİP ETTAKİP ET


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, merkez üssü Kahramanmaraş olarak açıklanan deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara vermişti. Edinilen bilgilere göre Genel Kurul 28 Şubat Salı günü faaliyetlerine yeniden başlayacak. Genel Kurul'un gündem maddelerinden biri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hazırlanan yasa teklifi..

TBMM Genel Kurulu, 22-23 Şubat günlerinde yasama işlemlerini görüşmeyecek. Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek için 28 Şubat Salı günü bir ataya gelecek.



TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat günü start veriyor! Gündemin ilk konusu EYT

EYT DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

Bu arada AKP'li parti genel başkan yardımcıları, parti lideri İsmet Yılmaz'ın başkanlığında bir araya geldi. Kapalı oturumda, önümüzdeki hafta yapılacak toplantının gündem maddelerinin görüşüldüğü açıklandı. Siyasi partilerin depremle ilgili yeni bir araştırma komisyonu kurma önerisi önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda görüşülecek. Genel Kurul'un gündemindeki bir diğer madde de aylardır beklenen EYT düzenlemesi ile ilgili yasa teklifi olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ