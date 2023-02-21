Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, merkez üssü Kahramanmaraş olarak açıklanan deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara vermişti. Edinilen bilgilere göre Genel Kurul 28 Şubat Salı günü faaliyetlerine yeniden başlayacak. Genel Kurul'un gündem maddelerinden biri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hazırlanan yasa teklifi.. TBMM Genel Kurulu, 22-23 Şubat günlerinde yasama işlemlerini görüşmeyecek. Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek için 28 Şubat Salı günü bir ataya gelecek.
GÜNDEM
21 Şubat 2023 - 20:03
TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat günü start veriyor! Gündemin ilk konusu EYT..
TBMM Genel Kurulu, deprem nedeniyle üç haftalık aradan sonra önümüzdeki hafta toplanacak. 28 Şubat Salı günü göreve başlayacak olan TBMM'nin gündeminin ilk maddesi ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olacak.
GÜNDEM
21 Şubat 2023 - 20:03