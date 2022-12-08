GÜNDEM
08 Aralık 2022 - 17:19

TBMM gündemi 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini tartıştı! İBB, Yusuf Ziya Gümüşel'in kurduğu Hiranur Vakfı'nın kapısına mühür vurdu..

İsmailağa tarikatı bünyesine bağlı mensup Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'in kızı H.K.G.'yi daha 6 yaşındayken evlendirdiği ortaya çıktı. Altı yaşındayken dini nikahla evlendirilen H.K.G.'nin her gün cinsel tacize uğradığı öğrenildi. Türkiye'nin gündemine oturan söz konusu skandal olay TBMM Genel Kurulu'nda da tartışma yarattı.

GÜNDEM
08 Aralık 2022 - 17:19
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TBMM gündemi 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini tartıştı! İBB, Yusuf Ziya Gümüşel'in kurduğu Hiranur Vakfı'nın kapısına mühür vurdu..


Hiranur Vakfı'nın yöneticisinin kızını henüz 6 yaşındayken evlendirdiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun gelinlik fotoğrafı yayınlanırken olay tüm Türkiye'de infiale neden oldu.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'in kızı

PARTİLER ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜ



Küçücük çocuğun evlendiirlerek yıllarca istismara maruz bırakılması sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken olay TBMM gündemine de taşındı ve konu parti grupları arasında tartışmalara neden oldu. Muhalefet partileri Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'dan izahat açıklaması isterken Cumhur İttfakı bu konu yerine bütçe görüşmelerinin devam etmesi konusunda ısrar etti.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'in kızı

Tartışamada söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’deki bu yakıcı gündemi bir şekilde tüketip Meclis’in gündemine öyle geçebileceklerini söylerken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ortaya çıkıan söz konusu skandal olaya ilişkin bir araştırma komisyonunun kurularak konunun en ince detayına kadar değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Diğer taraftan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise olayın sonucu için "İdam” önerisi olduğunu belirtti.

İBB, HİRANUR VAKFI'NIN BİNASINI MÜHÜRLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar İdaresi (İBB), Sankaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'nın kaçak inşaatına damga vurdu. Bunun nedeni, kızı H.K.G.'nin İsmaili 'evliliği' idi.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'in kızı

Türkiye, kamuoyunu günlerdir meşgul eden İsmailağa Cemaati’ne mensup Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G’yi evlendirmesi vbe yıllar boyu cinsel istismara uğramasıyla birlikte yapılan suçlamayla açılmış olan dava hakkında konuşuyor. Tepki çeken skandal olayın hemen arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçerken İBB yetkilileri, Sankaktepe'deki Hiranur Vakfı binası hakkında yasal işlem başlatarak mühürledi. Mühürde "52. 3194 Sayılı Şehircilik Kanunu. Ve 42. maddeye göre mühürlendi." ifadesi yer aldı.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ 3 AYDIR YANIT VERMEDİ

Sancaktepe'de 5 bloğa ruhsat veren ve aralarındaki boşlukları yapı ruhsatında bahçe olarak belirleyen Hiranur Vakfı'nın, bloklar arasına kanuna aykırı olarak kaçak site yaptığı ortaya çıktı. 25 Şubat 2022'de İBB İmar Genel Müdürlüğü, kaçak yapıların incelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için Sancaktepe Belediyesi'ne yazı gönderdi. Üzerinden 3 ay geçmesine rağmen herhangi bir haber alınamadı.

İBB İmar Müdürlüğü, 6 Haziran 2022 tarihli yeni bir yazıyla ilçelere sorumluluklarını hatırlattı. 4 Ağustos'ta İBB'ye yanıt veren Sancaktepe Belediyesi, sürecin devam edeceğini duyurdu. Sancaktepe Belediyesi, 7 Eylül 2022'de yaptığı son resmi yazıyla, binayı ruhsat ve yasaya uygun hale getirme sorumluluğunu hatırlattı.

Yeniden yerleşim olmadan yerleştirilen yasadışı külliye 3 aylık yasal süre içinde kaçak yapılaşmayla ilgili herhangi bir işlem yapılmayınca İBB İmar Müdürlüğüne bağlı ekipler Ada 8905 Parsel 3'te bulunan Hiranur Vakfı'na ait bir binaya giderek henüz iskanı alınmamış olmasına rağmen kullanılmaya devam eden ruhsatsız kaçak yapının lapısına mühür vurdu. Mühür gerekçesine ise ‘Yapı Tatil Tutanağı’ ifadesi eklendi.

 Mühürleme kararı İBB Komisyonuna havale edilecek ve ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapıların yıkımından sorumlulara bir ay süre verilecek. Bu süre içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa İBB ekipleri tarafından yapı yıkılacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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