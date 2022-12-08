TBMM gündemi 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesini tartıştı! İBB, Yusuf Ziya Gümüşel'in kurduğu Hiranur Vakfı'nın kapısına mühür vurdu..

Hiranur Vakfı'nın yöneticisinin kızını henüz 6 yaşındayken evlendirdiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun gelinlik fotoğrafı yayınlanırken olay tüm Türkiye'de infiale neden oldu.
PARTİLER ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜ
Küçücük çocuğun evlendiirlerek yıllarca istismara maruz bırakılması sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken olay TBMM gündemine de taşındı ve konu parti grupları arasında tartışmalara neden oldu. Muhalefet partileri Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'dan izahat açıklaması isterken Cumhur İttfakı bu konu yerine bütçe görüşmelerinin devam etmesi konusunda ısrar etti.
Tartışamada söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’deki bu yakıcı gündemi bir şekilde tüketip Meclis’in gündemine öyle geçebileceklerini söylerken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ortaya çıkıan söz konusu skandal olaya ilişkin bir araştırma komisyonunun kurularak konunun en ince detayına kadar değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Diğer taraftan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise olayın sonucu için "İdam” önerisi olduğunu belirtti.
İBB, HİRANUR VAKFI'NIN BİNASINI MÜHÜRLEDİİstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar İdaresi (İBB), Sankaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'nın kaçak inşaatına damga vurdu. Bunun nedeni, kızı H.K.G.'nin İsmaili 'evliliği' idi.
Türkiye, kamuoyunu günlerdir meşgul eden İsmailağa Cemaati’ne mensup Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G’yi evlendirmesi vbe yıllar boyu cinsel istismara uğramasıyla birlikte yapılan suçlamayla açılmış olan dava hakkında konuşuyor. Tepki çeken skandal olayın hemen arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçerken İBB yetkilileri, Sankaktepe'deki Hiranur Vakfı binası hakkında yasal işlem başlatarak mühürledi. Mühürde "52. 3194 Sayılı Şehircilik Kanunu. Ve 42. maddeye göre mühürlendi." ifadesi yer aldı.