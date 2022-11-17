Hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanan hashtag'lerin popüleri olan TBT, kullanıcılar tarafından ne amaçla kullanıldığı merak edilmektedir. Sosyal medyada genellikle karşımıza çıkan TBT anlamı ve açılımı haberimizde
Nedir?
17 Kasım 2022 - 16:42
TBT ne demek? TBT sözlük anlamı ve açılımı
Sosyal medya üzerinden sıklıkla kullanılan hashtaglardan olan ''TBT'' ne için kullanıldığı ve ne anlama geldiği merak edilmektedir. TBT ne demek? TBT açılımı nedir? İşte detaylar...
Nedir?
17 Kasım 2022 - 16:42
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