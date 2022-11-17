TBT ne demek? TBT sözlük anlamı ve açılımı

Hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanan hashtag'lerin popüleri olan TBT, kullanıcılar tarafından ne amaçla kullanıldığı merak edilmektedir. Sosyal medyada genellikle karşımıza çıkan TBT anlamı ve açılımı haberimizde TBT NEDİR, NE ANLAMA GELİR? İngilizce sözlük anlamı Throwback Perşembe olan TBT'nin Türkçe karşılığı ise çocukluk, geçmiş zaman, eski şarkılar, anıları ve geçmişe dair her durumu simgeler. TBT NE ZAMAN KULLANILIR? Sosyal medya üzerinde görülen TBT simgesi, eskiden kalan fotoğraflar geçmişe dair anıları paylaşılırken altına hashtag olarak TBT ifadesi konulur.