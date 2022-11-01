TEKNOLOJİ
01 Kasım 2022 - 13:01

TBT (Throw Back Perşembe) nedir, ne anlama gelir? TBT Türkçe anlamı nedir? TBT yapılan günler ve özellikleri

Sosyal medya birçok şeyin seri şekilde fenomen olduğu bir platformdur. Son yıllarda sosyal medyada fenomenleşen ve sık sık karşımıza çıkan kavramlardan biri de TBT'dir. Peki, TBT ne oluyor, anlamı nedir? TBT neden ve ne zaman yapılır? İşte TBT hakkında merak edilenler...

TEKNOLOJİ
01 Kasım 2022 - 13:01
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TBT (Throw Back Perşembe) nedir, ne anlama gelir? TBT Türkçe anlamı nedir? TBT yapılan günler ve özellikleri


Sosyal medya platformlarında birçok şey kısa sürede fenomen olarak milyonlarca kullanıcı tarafından uygulanıyor. Bu fenomenlerden biri de son senelerde bir çoğumuzun kullandığı TBT etiketidir.

TBT NE OLUYOR?

TBT, Throw Back Perşembe cümlesinin kısaltılmışıdır. Bu cümle ise "Geçen Perşembe gününden bir kesit" anlamına gelir. Ancak burada neden Perşembe gününün kullanıldığı kimse tarafından bilinmemektedir. TBT etiketi birçok sosyal medya platformunda en çok kullanılan etiketlerin başında yer alıyor. Kısa sürede fenomenleşen etiket, diğer FF ya da TT gibi etiketleri adeta solladı diyebiliriz. 



 tbt nedir

TBT etiketinin kullanıldığı fotoğraf paylaşımlarının ise Perşembe gününde yapılması önem taşıyor. Öyle ki fark edildiği gibi TBT etiketli fotoğrafların paylaşımı genellikle Perşembe günlerinde yapılıyor. Aynı zamanda son dönemlerde TBT kelimesine Türkçe anlam yüklenerek hey gidi günler (HGG) etiketli paylaşımlar da yapılmaya başlandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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